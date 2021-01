Roberto Maroni resta ricoverato | accertamenti più approfonditi dopo il malore

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Maroni

Varese, 5 gennaio 2021 - Sarà sottoposto a ulteriori accertamenti Roberto Maroni, ricoverato da ieri in ospedale a Varese dopo che aveva accusato un malore in casa. A causa del mancamento, l'ex govern ...La famiglia chiede il massimo riserbo Non ci sono buone notizie per Roberto Maroni. Nessun bollettino medico è stato emesso, ma fonti vicine all'ex ministro dicono che dovrà restare in ospedale per ...