River Plate-Palmeiras semifinale Libertadores | 6 gennaio ore 01 | 30 in diretta su DAZN | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il match di andata di questa sfida tra argentini e brasiliani si giocherà all’Estadiode América di Avellaneda, e non al Monumental. La casa delinfatti è in fase di ristrutturazione con un bel progetto: terreno di nuova generazione, eliminazione della pista di atletica, abbassamento del campo e installazione di nuove tribune. InfoBetting: Scommesse Sportive e

La partita River Plate (Arg) - Palmeiras (Bra) di Mercoledì 6 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per le semifinali della Copa Libertadores ...