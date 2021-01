Ritorno in classe, a Lucca rimodulato il trasporto. Forze di polizia per controlli (Di martedì 5 gennaio 2021) Trentuno autobus in più per tutta la provincia per potenziare settanta corse a rischio affollamento nell'orario di ingresso e di uscita dei ragazzi da scuola. E' una delle misure messe a punto dal tavolo tecnico in seno alla conferenza provinciale permanente, presieduta dal prefetto di Lucca, Francesco Esposito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Trentuno autobus in più per tutta la provincia per potenziare settanta corse a rischio affollamento nell'orario di ingresso e di uscita dei ragazzi da scuola. E' una delle misure messe a punto dal tavolo tecnico in seno alla conferenza provinciale permanente, presieduta dal prefetto di, Francesco Esposito. L'articolo .

