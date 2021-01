Ritorno a scuola, Toccafondi (IV): “Che senso ha il rinvio di quattro giorni?” (Di martedì 5 gennaio 2021) "Sulla scuola si continua a procedere in balia della totale improvvisazione e, insieme, senza tener conto del destino educativo dei ragazzi: quali sono le ragioni che motivano uno spostamento della riapertura dal 7 all'11? Che cosa dovrebbe accadere in quei quattro giorni?". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) "Sullasi continua a procedere in balia della totale improvvisazione e, insieme, senza tener conto del destino educativo dei ragazzi: quali sono le ragioni che motivano uno spostamento della riapertura dal 7 all'11? Che cosa dovrebbe accadere in quei?". L'articolo .

