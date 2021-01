Ritorno a scuola, Miozzo: “Fanno bene le Regioni a decidere autonomamente. Basta non richiudere” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts Miozzo non fa drammi sulle date posticipate di Ritorno a scuola da parte delle Regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il coordinatore del Ctsnon fa drammi sulle date posticipate dida parte delle. L'articolo .

VincenzoDeLuca : #COVID19, RITORNO GRADUALE 'IN PRESENZA' A SCUOLA DALL'11 GENNAIO La news completa ?? - matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - LucaFerrari_VdA : RT @LucianoCaveri: In cdm scontro sul ritorno a scuola, deciso uno slittamento per le superiori all'11 gennaio. Stretta anti-Covid: tutta l… - gius_dipasquale : RT @creuscher: Per principio e perché madre sostengo il ritorno dei ragazzi a scuola, il primo possibile. Ma non è possibile. La gente pref… -