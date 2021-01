Ritorno a scuola, Carnovale: “Io non avrei riaperto le scuole. Attenzione ai test rapidi, ci sono tanti falsi negativi” (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo Giovanni Carnovale, neo-eletto a Roma per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i test rapidi a scuola possono sviare perchè non sempre affidabili. E poi, a suo parere, le scuole non andavano riaperte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo Giovanni, neo-eletto a Roma per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ipossviare perchè non sempre affidabili. E poi, a suo parere, lenon andavano riaperte. L'articolo .

