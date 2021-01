Ristorazione | persi 37 | 7 mld ed il 40% del fatturato nel 2020

Leggi su winemag

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il, l’annus horribilis dellaitaliana, si è chiuso con 37,7 miliardi di euro di perdite, circa il 40% dell’interoannuo del settore andato in fumo. Per questo la Fipe – Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, insieme alle principali sigle sindacali del Commercio e del Turismo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ha scritto al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, chiedendo un incontro urgente. Laitaliana – dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio – non ha pace: ogni volta che si avvicina la scadenza delle misure restrittive, ne vengono annunciate di nuove e si riparte da zero. Così anche il primo provvedimento del 2021 ha disposto la chiusura di bar e ristoranti nei fine settimana, lasciando gli imprenditori ...