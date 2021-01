Ristorazione | persi 37 | 7 miliardi di euro In fumo 40% del fatturato annuo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Particolarmente penalizzato dalle restrizione imposta dall’emergenza sanitaria, il settore dellaha visto andare incirca il 40% dell’interochiudendo il 2020 con 37,7didi perdite. Con l’obiettivo di programmare una riapertura in sicurezza dei locali, la Fipe – Confcommercio, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, insieme alle principali sigle sindacali del commercio e del turismo (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil), ha scritto al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, chiedendo un incontro urgente per elaborare insieme un piano organico di interventi per le imprese e i lavoratori dei pubblici esercizi. Il punto di partenza della discussione saranno proprio i conti di fine anno elaborati ...