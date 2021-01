Risotto ‘nduja e burrata | ricette Cotto e Mangiato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 gennaio 2021) La ricetta del, un primo piatto dalle. E’ il primo piatto goloso di oggi 5 gennaio 2020 di Tessa Gelisio e come sempre è una ricetta facile e veloce. Ilè un piatto tipico del nord ma se aggiungiamo altri ingredienti diventa un piatto del sud, un piatto che mette tutti d’accordo. Quindi se aggiungiamo alnel brodo lae alla fine il formaggio grattugiato e la stracciatelle, in più peperone crusco, ecco la ricettaè perfetta. Ecco come si fa ildi Tessa Gelisio. Ledi ...