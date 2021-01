Rischia di perdere la vista Fabrizio Corona | il dramma | macumba e sensitivo | conciato così

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da giorniè scomparso dai radar. Nessuna traccia sui social. Tutto molto strano, visto che il re dei paparazzi è seguitissimo su Instagram con milioni di followers al seguito. Ma c'è un motivo: veniamo a sapere chedila. In esclusiva vi mostriamo le immagini - che ancora non sono circolate sui social - dove si nota una fortissima infiammazione agli occhi. E alloraci racconta: “Tutta colpa del malocchio”. Quando gli telefoniamo, per la prima volta, parla di quello che sta accadendo. “Ho chiamato un, si chiama Alessio. Ed ha scoperto con le carte che qualcuno ha fatto unacontro di me ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata. Un'energia ...