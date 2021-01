Rinnovato il Ccnl delle lavanderie industriali. Tutti i dettagli (Di martedì 5 gennaio 2021) “Un altro contratto che va a buon fine con un aumento medio in busta paga sui minimi di 63 euro a regime. Una lieta notizia che rappresenta un soddisfacente epilogo. Che sia di buon auspicio per la stagione contrattuale che giocoforza dovrà caratterizzare il nuovo anno”. Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec nazionale ha commentato l’ipotesi di accordo siglata stasera per il rinnovo del contratto del settore delle lavanderie industriali, il sistema industriale integrato di beni e servizi tessili, medici e affini. Si tratta di un’intesa che riguarda oltre 20 mila lavoratori addetti in circa 1200 imprese. Il contratto in questione era scaduto il 31 marzo 2019 ed il rinnovo concordato tra i sindacati di settore e Assosistema-Confindustria, guidata dal presidente Egidio Paoletti, coprirà l’arco temporale tra il primo aprile ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) “Un altro contratto che va a buon fine con un aumento medio in busta paga sui minimi di 63 euro a regime. Una lieta notizia che rappresenta un soddisfacente epilogo. Che sia di buon auspicio per la stagione contrattuale che giocoforza dovrà caratterizzare il nuovo anno”. Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec nazionale ha commentato l’ipotesi di accordo siglata stasera per il rinnovo del contratto del settore, il sistema industriale integrato di beni e servizi tessili, medici e affini. Si tratta di un’intesa che riguarda oltre 20 mila lavoratori addetti in circa 1200 imprese. Il contratto in questione era scaduto il 31 marzo 2019 ed il rinnovo concordato tra i sindacati di settore e Assosistema-Confindustria, guidata dal presidente Egidio Paoletti, coprirà l’arco temporale tra il primo aprile ...

