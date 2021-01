Rimpasto Lombardia, accordo quasi chiuso: Letizia Moratti al posto di Gallera (Di martedì 5 gennaio 2021) Non sarebbe ancora fatta ma ci siamo quasi. Lega e Forza Italia sarebbero a un passo dall’accordo per sostituire l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera con l’ex sindaco di Milano e presidente del consiglio di gestione di Ubi, Letizia Moratti. Il profilo di Moratti, che comunque Silvio Berlusconi avrebbe voluto anche come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo, sarebbe emerso in queste ore. Al posto di Gallera FI era alla ricerca di un tecnico o di una figura con un profilo di esperienza, come quello di Moratti. Il Rimpasto, ormai sempre più vicino, in Regione Lombardia per sostituire uno o più assessori, vedrà arrivare “qualcuno che ha ricoperto ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Non sarebbe ancora fatta ma ci siamo. Lega e Forza Italia sarebbero a un passo dall’per sostituire l’assessore lombardo al Welfare Giuliocon l’ex sindaco di Milano e presidente del consiglio di gestione di Ubi,. Il profilo di, che comunque Silvio Berlusconi avrebbe voluto anche come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo, sarebbe emerso in queste ore. AldiFI era alla ricerca di un tecnico o di una figura con un profilo di esperienza, come quello di. Il, ormai sempre più vicino, in Regioneper sostituire uno o più assessori, vedrà arrivare “qualcuno che ha ricoperto ...

