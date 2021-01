Rifiuti. Ugl: contrari a deposito scorie radioattive, governo regionale prenda posizione e avvii confronto (Di martedì 5 gennaio 2021) “Il governo regionale nella sua collegialità prenda posizione e dichiari la totale contrarietà al deposito dei Rifiuti radioattivi in Sicilia ed intervenga a tutti i livelli istituzionali per dichiarare l’assoluto divieto allo stoccaggio ed al transito di scorie nucleari in Sicilia”. A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario regionale Ugl, intervenendo sulla polemica divampata in Sicilia alla ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 5 gennaio 2021) “Ilnella sua collegialitàe dichiari la totaleetà aldeiradioattivi in Sicilia ed intervenga a tutti i livelli istituzionali per dichiarare l’assoluto divieto allo stoccaggio ed al transito dinucleari in Sicilia”. A dichiararlo Giuseppe Messina, SegretarioUgl, intervenendo sulla polemica divampata in Sicilia alla ... L'articolo UGL SICILIA.

