Rifiuti radioattivi in Italia, critiche sulle aree idonee. Basilicata: "Ci opporremo". Greenpeace: "Ora consultazione pubblica" (Di martedì 5 gennaio 2021) Non ci vuole la palla di vetro per intuire che la pubblicazione della proposta di Carta Nazionale delle aree Potenzialmente idonee (Cnapi) ad accogliere Deposito Nazionale dei Rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico rischia di innescare un conflitto non solo ambientale, ma sociale. Non si sono fatte attendere, infatti, le prime reazioni da parte, per esempio, della Regione Basilicata e di alcuni Comuni pugliesi e siciliani, tutti territori che rientrano tra quelli non solo idonei, ma tra i 23 maggiormente adatti per accogliere l'infrastruttura. E mentre Coldiretti invita alla tutela delle zone agricole del nostro Paese, sono scattati anche gli appelli alla massima trasparenza e partecipazione nell'iter procedurale che dovrebbe portare alla pubblicazione della versione ...

