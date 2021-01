Rider picchiato a Napoli, l’offerta del macellaio: “Vieni qui” (Di martedì 5 gennaio 2021) Nei giorni scorsi un Rider 52enne è stato picchiato nel cuore della notte: a pochi giorni dal fattaccio arriva l’offerta di lavoro da parte di un macellaio. Nei giorni scorsi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 gennaio 2021) Nei giorni scorsi un52enne è statonel cuore della notte: a pochi giorni dal fattaccio arrivadi lavoro da parte di un. Nei giorni scorsi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

matteosalvinimi : Picchiato, umiliato e derubato dal branco mentre stava facendo il suo lavoro. Che schifo. La mia vicinanza va a Gio… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - carlosibilia : Gara di solidarietà per ricomprare la moto del rider picchiato a Napoli. Sono già stati raccolti 11.000 € per per… - Antonespola : RT @sruotolo1: Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Un #rider di 52 anni. È accaduto a #Napoli. La sol… - solounastella : RT @Agenzia_Ansa: #Rider picchiato: fermati quattro minorenni (due diciassettenni e due sedicenni), scooter ritrovato dalla polizia #ANSA… -