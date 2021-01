Rider aggredito a Napoli | fermati tutti i componenti della rapina | ci sono due maggiorenni

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sale a 6 il numero degli aggressori identificati come responsabiliallo scooter delnapoletano avvenuta a Calata Capodichino nelle prime ore di sabato scorso. La ProcuraRepubblica presso il Tribunale diha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due ventenni, gravemente indiziati. Sale così a 6 il numero deiper l’aggressione al50enne. I decreti di fermo, emessi nelle ultime 24 ore dopo la diffusione di un video girato da un residente che mostra le fasi salienti, riguardano anche due 17enni e due 16enni. Ricostruiti, quindi, i volti die 6 ...

Il ministro Lamorgese, come comunica un tweet del Viminale, "ha espresso gratitudine al questore di Napoli, Giuliano, per il fermo dei presunti autori dell'aggressione al rider, malmenato e rapinato ...Rider picchiato a Napoli, cosa hanno detto i giovani nell'interrogatorio in Questura: "Era la nostra prima rapina" ...