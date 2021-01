Ricciardi: “Al momento non di sono le condizioni per riaprire le scuole” (Di martedì 5 gennaio 2021) Walter Ricciardi, non ha dubbi sulla riapertura scuole e in fondo non si scompone più di tanto dopo il rinvio delle lezioni in presenza delle superiori all'11 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Walter, non ha dubbi sulla riaperturae in fondo non si scompone più di tanto dopo il rinvio delle lezioni in presenza delle superiori all'11 gennaio. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi momento CORONAVIRUS: RESTRIZIONI INSUFFICIENTI e LOCKDOWN INEVITABILE, il prof RICCIARDI evoca un FUTURO NERO per l'ITALIA iLMeteo.it Scuola, Ricciardi: "Riapertura? Non ci sono le condizioni"

"Ho detto ripetutamente che le scuole vanno aperte dopo aver fatto abbassare la curva epidemica a livello tale da rendere stabile la loro apertura. Al momento quindi non ci sono le condizioni epidemio ...

CORONAVIRUS: RESTRIZIONI INSUFFICIENTI e LOCKDOWN INEVITABILE, il prof RICCIARDI evoca un FUTURO NERO per l'ITALIA

Per RICCIARDI una TERZA ONDATA è ormai certa Siamo in una situazione di stallo, in balìa del nulla. Tutto può migliorare e tutto può peggiorare in un battito di ciglia. In realtà, in alcune Regioni, l ...

