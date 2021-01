Riaprono quasi ovunque elementari e medie, slittano le superiori. Scuola: mappa della ripartenza (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole dell’infanzia elementari e medie riapriranno in tutta Italia - con pochissime eccezioni - in presenza il 7 gennaio, dopodomani. Lo stesso giorno riapriranno in presenza, per metà degli alunni, anche le scuole superiori in Trentino Alto Adige. Nel Lazio, Toscana ed Emilia Romagna le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l?11 gennaio. Le altre Regioni vanno in ordine sparso. Questo il quadro nel dettaglio: * Valle d’Aosta - era pronta ad aprire le scuole superiori il 7 gennaio, ma la regione si è ora adeguata alle indicazioni nazionale di lunedì 11.* Piemonte - studenti delle scuole superiori torneranno in classe non prima del 18 gennaio “compatibilmente con l’andamento dell’epidemia”. elementari e medie in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Le scuole dell’infanziariapriranno in tutta Italia - con pochissime eccezioni - in presenza il 7 gennaio, dopodomani. Lo stesso giorno riapriranno in presenza, per metà degli alunni, anche le scuolein Trentino Alto Adige. Nel Lazio, Toscana ed Emilia Romagna le scuoleriapriranno al 50%presenza l?11 gennaio. Le altre Regioni vanno in ordine sparso. Questo il quadro nel dettaglio: * Valle d’Aosta - era pronta ad aprire le scuoleil 7 gennaio, ma la regione si è ora adeguata alle indicazioni nazionale di lunedì 11.* Piemonte - studenti delle scuoletorneranno in classe non prima del 18 gennaio “compatibilmente con l’andamento dell’epidemia”.in ...

