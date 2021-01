Riaperture scuole, interviene il Presidente Pacifico del sindacato UDIR (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie si ripropone il problema della sicurezza che dovrà necessariamente coinvolgere i dirigenti scolastici. Lo ribadisce il sindacato UDIR, affermando “è impensabile” pensare di coordinare orari di apertura e di chiusura con i soli Prefetti senza coinvolgere dirigenti scolastici ed organi collegiali. “Significherebbe creare il caos, una ripartenza marce alterne che certamente non fa bene alla didattica”, sottolinea il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, in una intervista a Teleborsa. “In primo luogo – sostiene il sindacalista – bisogna coinvolgere le scuole autonome ed i dirigenti scolastici per attivare queste cabine di regia al fine di predisporrei piani di apertura”. “Dopodiché i problemi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con la riapertura delledopo le vacanze natalizie si ripropone il problema della sicurezza che dovrà necessariamente coinvolgere i dirigenti scolastici. Lo ribadisce il, affermando “è impensabile” pensare di coordinare orari di apertura e di chiusura con i soli Prefetti senza coinvolgere dirigenti scolastici ed organi collegiali. “Significherebbe creare il caos, una ripartenza marce alterne che certamente non fa bene alla didattica”, sottolinea ildelMarcello, in una intervista a Teleborsa. “In primo luogo – sostiene il sindacalista – bisogna coinvolgere leautonome ed i dirigenti scolastici per attivare queste cabine di regia al fine di predisporrei piani di apertura”. “Dopodiché i problemi ...

AMorelliMilano : Ancora caos su #scuole e università (Azzolina e soprattutto De Micheli cosa hanno fatto in questi mesi?), ancora ca… - PacificoTweet : #Udir su #Teleborsa - Riaperture scuole, interviene il presidente Pacifico - gettasofia : RT @AMorelliMilano: Ancora caos su #scuole e università (Azzolina e soprattutto De Micheli cosa hanno fatto in questi mesi?), ancora caos s… - geoch20 : @BenedettaFrucci Sono d'accordo su tutto tranne che sulle scuole. Secondo me e' giusto andare cauti con le riapertu… - PantheonVerona : Le scuole dell’infanzia elementari e medie riapriranno in tutta Italia – con poche eccezioni – in presenza il 7 gen… -