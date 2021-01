Riapertura scuole, Zingaretti: “Tamponi gratis per gli studenti” (Di martedì 5 gennaio 2021) In occasione della Riapertura delle scuole, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato Tamponi gratis per gli studenti Il tema Riapertura delle scuole continua a far discutere. Poche ore fa, è arrivata la decisione di prorogare lo stop fino al prossimo 11 gennaio, ma diverse regioni hanno già deciso di agire in maniera diversa. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) In occasione delladelle, il presidente del Lazio Nicolaha annunciatoper gliIl temadellecontinua a far discutere. Poche ore fa, è arrivata la decisione di prorogare lo stop fino al prossimo 11 gennaio, ma diverse regioni hanno già deciso di agire in maniera diversa. L'articolo proviene da Inews.it.

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - l4vgxs : RT @ljttlewolf: l'Azzolina, così come tutto il governo, dovrebbe mettersi l'anima in pace e capire che le scuole NON devono riaprire e che… - littlvthings : RT @ljttlewolf: l'Azzolina, così come tutto il governo, dovrebbe mettersi l'anima in pace e capire che le scuole NON devono riaprire e che… -