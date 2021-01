Riapertura scuole superiori | si torna l’11 gennaio Tra giallo e arancione | in attesa del Dpcm del 15

Leggi su iodonna

(Di martedì 5 gennaio 2021) Rientro a scuola e igiene: 7 consigli per una ripartenza in sicurezza guarda le foto. Gli studenti torneranno in aula al 50 per cento,. Slitta di qualche giorno il rientro in classe per i ragazzi più grandi dopo una scontro durissimo durante la notte tra Governo e Regioni. Solo il Veneto, il Friuli e le Marche non hanno ceduto e hanno confermato laal 31. Per leelementari e medie rimane il 7 ...