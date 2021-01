Riapertura scuole superiori, lite nel governo. Si riparte l’11 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo slittamento deciso nel Cdm notturno dopo che la maggior parte delle regioni aveva deciso di rinviare il ritorno degli studenti in classe Leggi su corriere (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo slittamento deciso nel Cdm notturno dopo che la maggior parte delle regioni aveva deciso di rinviare il ritorno degli studenti in classe

Advertising

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - GandalfPolitico : RT @fabfazio: Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle scuole? Ch… - zazoomblog : Riapertura scuole 11 gennaio Giro (Forza Italia): “Azzolina si dimetta ha fallito” - #Riapertura #scuole #gennaio… -