Riapertura scuole superiori l'11 gennaio, a Ferrara tutto pronto (Di martedì 5 gennaio 2021) Il prefetto di Ferrara, Michele Campanaro, ha presieduto questa mattina in videoconferenza una riunione del Comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica per un aggiornamento sull'andamento dell'emergenza epidemiologica nel ferrarese, in vista della Riapertura delle scuole secondarie superiori.

