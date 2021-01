“Riapertura scuole? Non ci sono le condizioni” avverte Ricciardi. Ecco le ordinanze dei governatori (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi tra le varie che caratterizzano le ennesime restrizioni imposte poche ore fa dal governo, a farla da padrone è il tema delle scuole, la cui sicurezza in realtà è strettamente correlata al servizio di trasporto pubblico. In proposito si è espresso anche il consigliere scientifico del ministro della Salute (e docente di Igiene all’Università Cattolica), Walter Ricciardi, secondo cui, “Ho detto ripetutamente che le scuole vanno aperte dopo aver fatto abbassare la curva epidemica a livello tale da rendere stabile la loro apertura. Al momento quindi non ci sono le condizioni epidemiologiche”. Veneto: Zaia ‘costretto’ ad indire il ritorno a scuola per fine mese Una linea, a malincuore, sposata anche dal governatore veneto Luca Zaia, che ha definito un ‘fallimento‘ l’aver dovuto sposare lo slittamento ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi tra le varie che caratterizzano le ennesime restrizioni imposte poche ore fa dal governo, a farla da padrone è il tema delle, la cui sicurezza in realtà è strettamente correlata al servizio di trasporto pubblico. In proposito si è espresso anche il consigliere scientifico del ministro della Salute (e docente di Igiene all’Università Cattolica), Walter, secondo cui, “Ho detto ripetutamente che levanno aperte dopo aver fatto abbassare la curva epidemica a livello tale da rendere stabile la loro apertura. Al momento quindi non cileepidemiologiche”. Veneto: Zaia ‘costretto’ ad indire il ritorno a scuola per fine mese Una linea, a malincuore, sposata anche dal governatore veneto Luca Zaia, che ha definito un ‘fallimento‘ l’aver dovuto sposare lo slittamento ...

