Riapertura scuole, Nencini: “Il governo applichi l’articolo 120 della Costituzione e si sostituisca alle Regioni” (Di martedì 5 gennaio 2021) “A fronte del caos sulla Riapertura scolastica mi chiedo se il governo, dopo che sono venuti meno gli accordi raggiunti con le Regioni, non ritenga di dover ricorrere all’art. 120 della Costituzione per far sì che le decisioni assunte vengano mantenute”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) “A fronte del caos sullascolastica mi chiedo se il, dopo che sono venuti meno gli accordi raggiunti con le, non ritenga di dover ricorrere all’art. 120per far sì che le decisioni assunte vengano mantenute”. L'articolo .

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - marcoz984 : Interessante articolo sulla #scuola. Dice che non ci sono dati certi che dimostrano casualità tra scuole e aumento… - ele9061 : RT @svunflowers: Siete PRO o CONTRO la riapertura delle scuole? #scuola #COVID19 #Italy #italia #lockdown #scuole #coronavirus #coronavir… -