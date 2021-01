Riapertura scuole, Musumeci (Sicilia): “Aspettiamo fino al 10 gennaio l’andamento dei contagi” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Noi siamo fermamente convinti che il calendario delle scuole – in questo caso degli istituti superiori perchè fino alle medie inferiori non c’è mai stata interruzione in Sicilia – non possa prescindere dall’andamento epidemiologico, dal dato dei contagi”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) “Noi siamo fermamente convinti che il calendario delle– in questo caso degli istituti superiori perchèalle medie inferiori non c’è mai stata interruzione in– non possa prescindere dalepidemiologico, dal dato dei”. L'articolo .

