Riapertura scuole, Azzolina: “Se si chiudono allora si deve chiudere tutto” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Se si hanno contagi altissimi posso anche capire, ma allora se si chiude la scuola si deve chiudere tutto il resto, anzi la scuola dovrebbe essere l’ultima a chiudere. Se i contagi non sono alti, e ne abbiamo territori così, la scuola deve restare aperta: decisioni diverse non sarebbero comprese; la scuola ha un ruolo fondamentale, parliamo del futuro delle giovani generazioni che devono essere nel cuore delle istituzioni”. Sono queste le parole di Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, che a Rai News24 ha ribadito la sua priorità di riaprire le scuole in vista dei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) “Se si hanno contagi altissimi posso anche capire, mase si chiude la scuola siil resto, anzi la scuola dovrebbe essere l’ultima a. Se i contagi non sono alti, e ne abbiamo territori così, la scuolarestare aperta: decisioni diverse non sarebbero comprese; la scuola ha un ruolo fondamentale, parliamo del futuro delle giovani generazioni che devono essere nel cuore delle istituzioni”. Sono queste le parole di Lucia, ministra dell’Istruzione, che a Rai News24 ha ribadito la sua priorità di riaprire lein vista dei prossimi giorni. SportFace.

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - zaiapresidente : ?? Ho firmato oggi una nuova ordinanza regionale riguardo la riapertura delle scuole in presenza, e la gestione dei… - boia_er : RT @Teresat14547770: Boccia: 'Chi posticipa riapertura scuole rinvii anche altre attività' - Frances47226166 : RT @carlosibilia: Grazie ai prefetti di tutte le province d'Italia che hanno lavorato nei mesi di novembre e dicembre sul piano di riapertu… -