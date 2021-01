Riapertura scuole a Milano, dall'11 gennaio la città 'cambia orari': ecco come (Di martedì 5 gennaio 2021) Immagine repertorio Differenziare il più possibile gli orari di studenti, dipendenti, commercianti e liberi professionisti. Questa la ricetta per poter riaprire le scuole in sicurezza evitando nuovi ... Leggi su milanotoday (Di martedì 5 gennaio 2021) Immagine repertorio Differenziare il più possibile glidi studenti, dipendenti, commercianti e liberi professionisti. Questa la ricetta per poter riaprire lein sicurezza evitando nuovi ...

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - PietroDiGianfi : Un ministro che non è in grado di decidere la riapertura delle scuole, ma devono farlo altri con decisioni contrar… - jubektwitt : RT @GassmanGassmann: 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davvero… -