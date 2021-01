Riapertura scuole 11 gennaio | Giro Forza Italia | “Azzolina si dimetta | ha fallito”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le nuove misure fino al 15, salvo per la riaperture dellesuperiori. L'articolo .

Advertising

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - Yujumuzh : @riktroiani @SkyTG24 Wow, raggiunto il compromesso storico sulla riapertura delle scuole tra piddini e grillini. S… - il__Gio : RT @ultimoranet: #Coronavirus, terminato dopo quasi 3 ore il Cdm: slitta all’11 gennaio la riapertura delle scuole superiori. Italia zona a… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl con le nuove misure che entreranno in vigore dal giorno in cui verranno ...Il rientro in aula degli studenti delle scuole superiori è stato posticipato all’11 gennaio. Lo ha deciso il governo nel corso di un consiglio dei ministri infuocato, con il Pd deciso a chiedere la ri ...