Restrizioni Covid: fino al 15 stop a spostamenti fra Regioni, weekend in zona arancione (Di martedì 5 gennaio 2021) In nottata il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto Covid, che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Il nuovo decreto legge prevede una zona gialla rafforzata nei giorni feriali e arancione nei weekend. Duro scontro sulla scuola: il Pd punta il dito contro la ministra dei trasporti De Micheli. Le lezioni con il 50 % di presenza per le scuole superiori riprendono l'11 gennaio. >> Riapertura scuola, Antonella Viola: «Cosa dovrebbero fare prof e alunni per non contagiarsi» Nuovo decreto Covid Il Cdm ha dato l'approvazione al decreto legge con le nuove Restrizioni valide dal 7 al 15 gennaio. Il weekend del 9 e 10 gennaio sarà zona arancione per tutta Italia. Negli altri giorni, sarà in vigore una zona ...

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni Covid Restrizioni Covid, Speranza: "Valutiamo zona rossa per il 9 e 10 gennaio" TGCOM Bonus, 7 milioni per 6.300 imprese Ecco l’elenco di ammessi ed esclusi

L’elenco è lungo: 6.300 micro e piccole imprese che in tutta la Liguria riceveranno un bonus ‘una tantum’ con contributi fino a 3mila euro per le attività che hanno subito chiusure totali o parziali a ...

Coronavirus. Slitta all'11 gennaio la riapertura per le Superiori

Lo slittamento deciso nel Cdm notturno dopo che la maggior parte delle Regioni aveva deciso di rinviare il rientro. Stretta anti-Covid: tutta l'Italia arancione nel weekend ...

