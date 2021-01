Repubblica Centrafricana | che cosa sta succedendo e perché c’entra Mosca

Leggi su formiche

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tensioni nella. Un gruppo armato di ribelli ha attaccato e preso il controllo della città di Bangassou, al sudest del Paese, molto vicino alla frontiera con laDemocratica del Congo. Gli scontri sono aumentati dopo la decisione del Tribunale Costituzionale di inabilitare la candidatura di Bozizé, rientrato nel 2019 dopo la fuga del 2014 in seguito alla ribellione musulmana di Séléka. La procura ha aperto un’indagine contro l’ex presidente François Bozizé per la ribellione in sviluppo, secondo informazioni diffuse da Europa Press. Intanto, la Commissione elettorale dellaha proclamato Faustin-Archange Touadera (nella foto) vincitore delle elezioni presidenziali del 27 dicembre. Il candidato ha ottenuto il 53,9% dei voti, assicurandosi un ...