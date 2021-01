Regno Unito | nuovi aiuti alle imprese per 4 | 6 miliardi di sterline per terzo lockdown

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il governo britannico ha annunciatocolpite dalper un totale di 4,6di. La misura è stata comunicata dal ministro delle finanze Rishi Sunak in seguito agli annunci del premier Boris Johnson di nuove misure restrittive per tutta l’Inghilterra e di Nicola Sturgeon per la Scozia. Sunak ha detto che le attività dei settori del commercio, della ristorazione, dell’ospitalità e del tempo libero potranno richiedere sovvenzioni una tantum fino a 9.000nei prossimi mesi. Questa misura si aggiunge a quelle già previste: sgravi fiscali e prolungamento del furlough (la cassa integrazione britannica) fino alla fine di aprile. Per lein ...