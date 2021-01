Regione Puglia: gruppi consiliari, quanto costano Decima legislatura (Di martedì 5 gennaio 2021) Di Nino Sangerardi: A decorrere dalla X legislatura,con Legge pugliese n.34/12,si sancisce che l’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di categoria D posizione economica D6,compresi gli oneri a carico della Regione, per ciascun consigliere regionale. L’importo monetario del soggetto comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei gruppi consiliari “grava sul budget assegnato a ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di questo”. Dunque l’esborso totale,ogni anno, per la categoria in questione è di euro 2.717.798,15 pari alla somma di 53.290,16 euro per individuo moltiplicata per 51 consiglieri regionali. Tale quantificazione rispetta il trattamento economico massimo,fondamentale e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 gennaio 2021) Di Nino Sangerardi: A decorrere dalla X,con Legge pugliese n.34/12,si sancisce che l’ammontare complessivo della spesa per il personale deideve equivalere al costo di una unità di categoria D posizione economica D6,compresi gli oneri a carico della, per ciascun consigliere regionale. L’importo monetario del soggetto comandato o distaccato funzionalmente a disposizione dei“grava sul budget assegnato a ciascun Gruppo consiliare e deve rientrare nei limiti di questo”. Dunque l’esborso totale,ogni anno, per la categoria in questione è di euro 2.717.798,15 pari alla somma di 53.290,16 euro per individuo moltiplicata per 51 consiglieri regionali. Tale quantificazione rispetta il trattamento economico massimo,fondamentale e ...

RaffaeleFitto : E' vergognoso, la #Puglia è l'ultima Regione in #Italia per spesa degli aiuti europei in Agricoltura e l'unica a no… - NoiNotizie : Regione Puglia: gruppi consiliari, quanto costano - Noi Notizie. - CiaDomenico : RT @RaffaeleFitto: E' vergognoso, la #Puglia è l'ultima Regione in #Italia per spesa degli aiuti europei in Agricoltura e l'unica a non ave… - Blackskorpion4 : RT @ardigiorgio: Lo stesso giorno in cui regione Puglia li prorogava per dieci anni senza gara - sasso_p : @CLaRosa7 Immagino che la Regione Puglia ripeterà l'ordinanza del fate vobis. I numeri non mi lasciano purtroppo be… -