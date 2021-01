Regione Lombardia verso il rimpasto Salvini: «Zuccotti eccellenza, ma niente nomi» (Di martedì 5 gennaio 2021) Il leader del Carroccio a Milano, sembra confermare qualche cambiamento nella giunta regionale entro la metà di gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il leader del Carroccio a Milano, sembra confermare qualche cambiamento nella giunta regionale entro la metà di gennaio.

giorgio_gori : Per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30.000 vaccinazioni al… - matteosalvinimi : Oggi a #Como, sempre stupenda. Sono felice del fatto che, grazie agli oltre 12 milioni stanziati da Regione Lombard… - TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - zazoomblog : Regione Lombardia verso il rimpasto Salvini: «Zuccotti eccellenza ma niente nomi» - #Regione #Lombardia #verso… - caroletta71 : RT @LaNotiziaTweet: La #Lega ha “sfiduciato” #Gallera. Ma anche #Fontana deve lasciare. Parla il capogruppo #M5S in Regione Lombardia, De R… -