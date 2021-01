Regione Lazio, prorogata scadenza esenzioni ticket per reddito e patologie (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – La Regione Lazio ha prorogato alla data del 31 marzo 2021 la scadenza per il rilascio dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito E01, E02, E03 e E04 e per patologia. La misura e’ stata disposta alla luce della proroga della dichiarazione dello Stato di Emergenza epidemiologica da COVID-19, rilevato l’andamento epidemiologico della pandemia e ravvisata la necessita’ di prevenire fenomeni di sovraffollamento negli uffici deputati. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Rimane fermo l’obbligo agli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute e restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute in raccordo con l’Unita’ di Crisi COVID-19 regionale. Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Laha prorogato alla data del 31 marzo 2021 laper il rilascio dei certificati annuali di esenzioneperE01, E02, E03 e E04 e per patologia. La misura e’ stata disposta alla luce della proroga della dichiarazione dello Stato di Emergenza epidemiologica da COVID-19, rilevato l’andamento epidemiologico della pandemia e ravvisata la necessita’ di prevenire fenomeni di sovraffollamento negli uffici deputati. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della. Rimane fermo l’obbligo agli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute e restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute in raccordo con l’Unita’ di Crisi COVID-19 regionale.

