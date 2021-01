Regionali Calabria, de Magistris: “Candidarmi? Mi affascina, decido tra 15 giorni” (Di martedì 5 gennaio 2021) NAPOLI – “Candidarmi in Calabria? È un’ipotesi, non c’è nulla di concreto. Tra 10 o 15 giorni deciderò, entro il 20 gennaio scioglierò la riserva. Devo ponderare bene, mi affascina molto”. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in un’intervista a Tagadà su La7, parla di una sua possibile candidatura come presidente della Calabria, regione in cui si vota la prossima primavera. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) NAPOLI – “Candidarmi in Calabria? È un’ipotesi, non c’è nulla di concreto. Tra 10 o 15 giorni deciderò, entro il 20 gennaio scioglierò la riserva. Devo ponderare bene, mi affascina molto”. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in un’intervista a Tagadà su La7, parla di una sua possibile candidatura come presidente della Calabria, regione in cui si vota la prossima primavera.

