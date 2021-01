Regina Elisabetta: i suoi 95 anni saranno celebrati da una moneta commemorativa (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutti i foulard della Regina Elisabetta guarda le foto Il compleanno importante della Regina Elisabetta, che compirà 95 anni il 21 aprile, sarà celebrato dalla Royal Mint, la zecca inglese, con una moneta da 5 sterline coniata in suo onore. E accanto alla sigla reale EIIR (Elisabetta II Regina), saranno incise le parole my heart and my devotion (il mio cuore e la mia devozione), tratte dal suo inconico discorso trasmesso per la prima volta in televisione il giorno di ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutti i foulard dellaguarda le foto Il compleanno importante della, che compirà 95il 21 aprile, sarà celebrato dalla Royal Mint, la zecca inglese, con unada 5 sterline coniata in suo onore. E accanto alla sigla reale EIIR (II),incise le parole my heart and my devotion (il mio cuore e la mia devozione), tratte dal suo inconico discorso trasmesso per la prima volta in televisione il giorno di ...

infoitcultura : Harry e Meghan Markle hanno dichiarato guerra alla regina Elisabetta: “Carlo e William furiosi di rabbia” - alnomepensodopo : RT @matteovibez: “Sono apprensivo perché in passato è entrata nelle dinamiche con la mia ex” Cioè pure con Ariadna ha rotto, ma per Eligre… - marydrama_ : RT @matteovibez: “Sono apprensivo perché in passato è entrata nelle dinamiche con la mia ex” Cioè pure con Ariadna ha rotto, ma per Eligre… - Ro_finocchiaro : RT @matteovibez: “Sono apprensivo perché in passato è entrata nelle dinamiche con la mia ex” Cioè pure con Ariadna ha rotto, ma per Eligre… -