Recovery plan, si lavora per accogliere le richieste di Italia Viva e PD (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – È probabile che se la crisi di governo rientrerà, arriverà anche la terza bozza del Recovery plan, ovvero del piano con cui l’Italia intende spendere i fondi europei per l’emergenza in arrivo nei prossimi mesi. In queste ore infatti il governo sta lavorando per accogliere parte delle richieste di Italia Viva e PD. La vittoria più grande per il partito fondato da Matteo Renzi sembra essere la cancellazione dei 2,5 miliardi destinati al Centro nazionale di ricerca e sviluppo in cybersicurezza, già inserito da Conte in Legge di bilancio con il nome di Istituto Italiano di cybersicurezza, senza avvertire i vertici delle agenzie di intelligence AISE e AISI. Si tratta ancora sulla delega sui servizi segreti, anche se non è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – È probabile che se la crisi di governo rientrerà, arriverà anche la terza bozza del, ovvero del piano con cui l’intende spendere i fondi europei per l’emergenza in arrivo nei prossimi mesi. In queste ore infatti il governo stando perparte delledie PD. La vittoria più grande per il partito fondato da Matteo Renzi sembra essere la cancellazione dei 2,5 miliardi destinati al Centro nazionale di ricerca e sviluppo in cybersicurezza, già inserito da Conte in Legge di bilancio con il nome di Istitutono di cybersicurezza, senza avvertire i vertici delle agenzie di intelligence AISE e AISI. Si tratta ancora sulla delega sui servizi segreti, anche se non è ...

