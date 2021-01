Recovery plan, nella prossima bozza potrebbero arrivare fondi per il terzo settore (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le immagini delle file davanti a Pane Quotidiano, punto di distribuzione di pasti quotidiani ai più bisognosi, avevano fatto grande scalpore prima di Natale. Eppure il fatto che l’impoverimento della popolazione fosse uno dei maggiori effetti della crisi da pandemia non era un fatto nuovo. Nell’ultimo suo rapporto, il Censis aveva stimato che 5 milioni di italiani hanno difficoltà nel mettere in tavola pasti decenti, 600mila persone si sono aggiunte ai poveri e 7,6 milioni di famiglie hanno subito un severo peggioramento del tenore di vita nel corso del 2020. Nell’ultima bozza, datata 29 dicembre, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del programma Next Generation EU, non appare però mai il termine economia sociale, né le sue componenti, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Le immagini delle file davanti a Pane Quotidiano, punto di distribuzione di pasti quotidiani ai più bisognosi, avevano fatto grande scalpore prima di Natale. Eppure il fatto che l’impoverimento della popolazione fosse uno dei maggiori effetti della crisi da pandemia non era un fatto nuovo. Nell’ultimo suo rapporto, il Censis aveva stimato che 5 milioni di italiani hanno difficoltà nel mettere in tavola pasti decenti, 600mila persone si sono aggiunte ai poveri e 7,6 milioni di famiglie hanno subito un severo peggioramento del tenore di vita nel corso del 2020. Nell’ultima, datata 29 dicembre, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea nell’ambito del programma Next Generation EU, non appare però mai il termine economia sociale, né le sue componenti, ...

