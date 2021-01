Recovery fund: la crisi politica rischia di far perdere il treno dei fondi (Di martedì 5 gennaio 2021) Per presentare il Piano vero e proprio c'è tempo fino ad aprile, ma è chiaro che la doppia partita relativa alla governance e quella che attiene alla ripartizione delle risorse (209 miliardi) va giocata subito. E da questo punto di vista siamo già in ritardo Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 gennaio 2021) Per presentare il Piano vero e proprio c'è tempo fino ad aprile, ma è chiaro che la doppia partita relativa alla governance e quella che attiene alla ripartizione delle risorse (209 miliardi) va giocata subito. E da questo punto di vista siamo già in ritardo

