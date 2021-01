**Recovery: attesa in giornata bozza da Mef, Cdm nei prossimi giorni** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare in giornata dal Mef a Palazzo Chigi la bozza del Recovery con le osservazioni di partiti. bozza che sarà sul tavolo del Cdm, si apprende da fonti di maggioranza, "nei prossimi giorni". Sembra esclusa quindi una riunione nella giornata di domani. Potrebbe però esserci un passaggio con le delegazioni dei partiti -sempre su Recovery- prima del Cdm. Un'ipotesi. Al momento non c'è nulla di fissato. Il premier Conte oggi lavora a Palazzo Chigi e non ha in agenda incontri. "Non abbiamo ricevuto neanche oggi alcuna convocazione", si fa sapere da Italia Viva. Si dilatano un po' i tempi del confronto, quindi. "E' la solita tecnica del rinvio di Conte", si commenta da Iv. In assenza di una convocazione, la prima occasione di confronto potrebbe essere proprio quella di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare indal Mef a Palazzo Chigi ladel Recovery con le osservazioni di partiti.che sarà sul tavolo del Cdm, si apprende da fonti di maggioranza, "neigiorni". Sembra esclusa quindi una riunione nelladi domani. Potrebbe però esserci un passaggio con le delegazioni dei partiti -sempre su Recovery- prima del Cdm. Un'ipotesi. Al momento non c'è nulla di fissato. Il premier Conte oggi lavora a Palazzo Chigi e non ha in agenda incontri. "Non abbiamo ricevuto neanche oggi alcuna convocazione", si fa sapere da Italia Viva. Si dilatano un po' i tempi del confronto, quindi. "E' la solita tecnica del rinvio di Conte", si commenta da Iv. In assenza di una convocazione, la prima occasione di confronto potrebbe essere proprio quella di ...

TV7Benevento : **Recovery: attesa in giornata bozza da Mef, Cdm nei prossimi giorni**... - ivan62terribile : RT @LuceForte2: ++A TESTA ALTA ++ Nel 2020 non ci sono stati provvedimenti particolari per #Roma,ne’ poteri speciali ne’ risorse. Restiamo… - BiwiMobu : RT @LuceForte2: ++A TESTA ALTA ++ Nel 2020 non ci sono stati provvedimenti particolari per #Roma,ne’ poteri speciali ne’ risorse. Restiamo… - margore6 : RT @LuceForte2: ++A TESTA ALTA ++ Nel 2020 non ci sono stati provvedimenti particolari per #Roma,ne’ poteri speciali ne’ risorse. Restiamo… - StellaGigia : RT @LuceForte2: ++A TESTA ALTA ++ Nel 2020 non ci sono stati provvedimenti particolari per #Roma,ne’ poteri speciali ne’ risorse. Restiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery attesa **Recovery: attesa in giornata bozza da Mef, Cdm nei prossimi giorni** Il Tempo Cirio: "Un grande patto per il Piemonte: sicurezza sanitaria, recovery plan e fondi europei"

Nonostante questo i conti sono in ordine e le tasse non sono state aumentate. La palazzina di caccia di Stupinigi. Sul Recovery plan, dice ancora il presidente del Piemonte 'il Piemonte si gioca il fu ...

Recovery Plan: come verrà spartita la torta green da 74,3 miliardi

Agricoltura, ecologia, mobilità locale, riqualificazione degli edifici… L’ambiente è una priorità del governo, che nel suo piano di rilancio trascura l’industria, vero cuore pulsante dell’economia del ...

Nonostante questo i conti sono in ordine e le tasse non sono state aumentate. La palazzina di caccia di Stupinigi. Sul Recovery plan, dice ancora il presidente del Piemonte 'il Piemonte si gioca il fu ...Agricoltura, ecologia, mobilità locale, riqualificazione degli edifici… L’ambiente è una priorità del governo, che nel suo piano di rilancio trascura l’industria, vero cuore pulsante dell’economia del ...