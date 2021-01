Real Madrid, Sergio Ramos dice no al rinnovo: «Vado al PSG con Messi» (Di martedì 5 gennaio 2021) Sergio Ramos avrebbe rifiutato il rinnovo del Real Madrid, dichiarando di voler andare al PSG dove si trasferirà anche Messi Il contratto di Sergio Ramos con il Real Madrid scadrà il prossimo giugno. I Blancos stanno provando a convincere il difensore a rinnovare il contratto, ma ci sarebbero degli incredibili risvolti sulla vicenda. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, lo spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo facendo una clamorosa dichiarazione: «Non accetterò la proposta che mi avete fatto e inizierò ad ascoltare quelle che mi arriveranno. Il PSG con me e Messi farà una grande squadra». A questo annuncio è poi seguita la risposta del Real ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)avrebbe rifiutato ildel, dichiarando di voler andare al PSG dove si trasferirà ancheIl contratto dicon ilscadrà il prossimo giugno. I Blancos stanno provando a convincere il difensore a rinnovare il contratto, ma ci sarebbero degli incredibili risvolti sulla vicenda. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, lo spagnolo avrebbe rifiutato ilfacendo una clamorosa dichiarazione: «Non accetterò la proposta che mi avete fatto e inizierò ad ascoltare quelle che mi arriveranno. Il PSG con me efarà una grande squadra». A questo annuncio è poi seguita la risposta del...

