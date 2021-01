Real Madrid, Sergio Ramos ancora non rinnova: occhio al PSG (Di martedì 5 gennaio 2021) Il PSG di Mauricio Pochettino tenta il colpaccio e prova a strappare al Real Madrid il capitano Sergio Ramos. I dettagli di una situazione esplosiva E’ in fase di stallo la trattativa fra Real Madrid e Sergio Ramos per il rinnovo di contratto del capitano delle Merengues. Come riferito da AS, gli agenti del giocatore non hanno ancora risposto all’offerta presentata dal presidente Florentino Perez: un biennale (1+1) con una riduzione di circa il 10% del suo attuale ingaggio (15 milioni di euro). Sullo sfondo di questo contesto di incertezza si staglia preponetemene l’ombra del Paris Saint-Germain, pronto a fare carte false per portare Ramos in Francia nel momento in cui non dovesse rinnovare con il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il PSG di Mauricio Pochettino tenta il colpaccio e prova a strappare alil capitano. I dettagli di una situazione esplosiva E’ in fase di stallo la trattativa fraper il rinnovo di contratto del capitano delle Merengues. Come riferito da AS, gli agenti del giocatore non hannorisposto all’offerta presentata dal presidente Florentino Perez: un biennale (1+1) con una riduzione di circa il 10% del suo attuale ingaggio (15 milioni di euro). Sullo sfondo di questo contesto di incertezza si staglia preponetemene l’ombra del Paris Saint-Germain, pronto a fare carte false per portarein Francia nel momento in cui non dovessere con il ...

