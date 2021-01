Ratifica vittoria Joe Biden, si temono disordini: guardie nazionali per cortei pro-Trump (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Domani il Congresso americano ratificherà la vittoria di Joe Biden, confermato 46esimo presidente degli Stati Uniti dalle elezioni del 3 novembre scorso. Un evento che attirerà folle di sostenitori del candidato democratico ma anche manifestanti pro Donald Trump, che non ha smesso in questi mesi di rivendicare la vittoria denunciando brogli mai dimostrati nei conteggi dei voti. È di ieri lo scoop dell Washington Post, che ha ottenuto l’audio di una telefonata durata oltre un’ora in cui Trump ha cercato di “convincere” il responsabile delle elezioni della Georgia di trovare gli oltre 11.000 voti necessari al candidato Gop per ottenere quello Stato. Come avverte il Financial Times, proprio la campagna “senza precedenti” dell’ormai ex inquilino della Casa Bianca per ostacolare l’insediamento di Biden potrebbe causare disordini e violenze. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Domani il Congresso americano ratificherà la vittoria di Joe Biden, confermato 46esimo presidente degli Stati Uniti dalle elezioni del 3 novembre scorso. Un evento che attirerà folle di sostenitori del candidato democratico ma anche manifestanti pro Donald Trump, che non ha smesso in questi mesi di rivendicare la vittoria denunciando brogli mai dimostrati nei conteggi dei voti. È di ieri lo scoop dell Washington Post, che ha ottenuto l’audio di una telefonata durata oltre un’ora in cui Trump ha cercato di “convincere” il responsabile delle elezioni della Georgia di trovare gli oltre 11.000 voti necessari al candidato Gop per ottenere quello Stato. Come avverte il Financial Times, proprio la campagna “senza precedenti” dell’ormai ex inquilino della Casa Bianca per ostacolare l’insediamento di Biden potrebbe causare disordini e violenze.

