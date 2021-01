Raggi | è pronto progetto tram TVA | presto al Ministero Trasporti

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Un viaggio su binari nella storia di Roma da Termini a San Pietro, fino aungere piazza Risorgimento e il quartiere Aurelio. È quello che vogliamo realizzare con la TVA, la nuova linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio: un’infrastruttura che attraversera’ il cuore della nostra citta’ e le sue bellezze. Ile’: sara’ la Linea 1 della rete tranviaria di Roma. Una volta completate le ultime verifiche da parte degli uffici comunali, lo presenteremo aldelle Infrastrutture”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia. “È un’opera che abbiamo inserito nel nostro Piano urbano della mobilita’ sostenibile: abbiamo ridato forma a unpensato per il Giubileo del 2000, ma mai attuato. Lo abbiamo recuperato e rielaborato, attraverso un ...

