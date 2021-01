Radu promette | «Domani contro la Fiorentina avremo il sangue agli occhi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Stefanha parlato ai canali ufficiali della Lazio presentando la sfida dila, le sue parole Stefanha parlato ai canali ufficiali della Lazio presentando la sfida dila. Le sue parole. ESORDIOLA– «Ricordo benissimo quel giorno, non posso dimenticarlo. Ero arrivato a Roma da tre giorni ed avevo svolto pochi allenamenti con la squadra. Ricorderò per sempre il mio debutto in ma biancoceleste, inoltre quel giorno riuscimmo anche a vincere al Franchila». PRESENZE – «Per me ogni partita che gioco con la ma della Lazio è motivo d’orgoglio. Sono felice di ...