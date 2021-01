Quando riaprono palestre e piscine? Le ultime novità dopo il decreto gennaio 2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando riaprono palestre e piscine? E’ questo quello che tanti italiani si stanno domando: ma chi vuole ritornare in sala pesi o farsi una nuotata in vasca deve ancora aspettare. Le domande, almeno per il momento, restano senza risposta perché non c’è nessuna ufficialità sull’apertura di queste attività che, probabilmente più di altre, sono chiuse da mesi e stanno facendo i conti con una grave crisi economica. Leggi anche: Ristoranti e bar, cosa cambia dal 7 gennaio 2021: le novità del nuovo decreto Quando riaprono palestre e piscine? Tutte le ipotesi Fino al 15 gennaio 2021 sono in vigore le disposizioni dell’ultimo Dpcm, quello del 3 dicembre. Tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021)? E’ questo quello che tanti italiani si stanno domando: ma chi vuole ritornare in sala pesi o farsi una nuotata in vasca deve ancora aspettare. Le domande, almeno per il momento, restano senza risposta perché non c’è nessuna ufficialità sull’apertura di queste attività che, probabilmente più di altre, sono chiuse da mesi e stanno facendo i conti con una grave crisi economica. Leggi anche: Ristoranti e bar, cosa cambia dal 7: ledel nuovo? Tutte le ipotesi Fino al 15sono in vigore le disposizioni dell’ultimo Dpcm, quello del 3 dicembre. Tra ...

PolicyMaker_mag : Slitta all’11 gennaio la riapertura per le #superiori. #Elementari e #medie riaprono regolarmente il 7. Tutte le no… - CorriereCitta : Quando riaprono #palestre e #piscine? Le ultime novità dopo il decreto gennaio 2021 - UomoRango : @MariaCr80437383 @_smpdr ..quando riaprono canterà in Nord insieme a Noi! ?????? #UltrasLazio #siamotuttiviaAmulio - Lady_ofShalott_ : Quindi: DPCM di ieri diceva riapertura scuole superiori l’11. Oggi @AzzolinaLucia dice che invece riaprono il 7 e… - JacZan : Come e quando riapriranno le scuole in Italia -