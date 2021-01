Quando riaprono le scuole? Domande e risposte

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il Cdm di ieri il quadro sulla riapertura delleè cambiato. Le indicazioni del governo sono chiare: le superioriil 7 con la didattica a distanza e l’11 in presenza (al 50%), tranne nelle regioni che hanno emesso ordinanze più restrittive

Le scuole superiori riapriranno l'11 gennaio e non il 7. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. La riapertura avverrà al 50%.(ANSA) – BOLZANO, 05 GEN – Il 7 gennaio in Alto Adige riapriranno negozi, bar e ristoranti e scuole. Gli studenti delle superiori ritorneranno a scuola al 75 percento in presenza. E’ quanto hanno conc ...