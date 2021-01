Puglia, scuola: didattica digitale integrata fino al 15 gennaio ORDINANZA Del presidente della Regione (Di martedì 5 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “In Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in Ddi, didattica digitale integrata, sino a venerdi 15 gennaio 2021. Questa scelta si fonda su ragioni epidemiologiche e di mitigazione del rischio di contagio. L’evoluzione della curva dei contagi e dell’indice Rt non è chiara. Non sappiamo ancora quali effetti sui contagi ci sono dopo il periodo festivo. Inoltre, alla luce dei dati forniti dai dipartimenti di prevenzione, è evidente che il virus circola e non ha allentato la sua morsa. L’ORDINANZA sarà in vigore per un periodo limitato di tempo, quindi è provvisoria e precauzionale, in attesa che la cabina di regia del ministero ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “Inle scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in Ddi,, sino a venerdi 152021. Questa scelta si fonda su ragioni epidemiologiche e di mitigazione del rischio di contagio. L’evoluzionecurva dei contagi e dell’indice Rt non è chiara. Non sappiamo ancora quali effetti sui contagi ci sono dopo il periodo festivo. Inoltre, alla luce dei dati forniti dai dipartimenti di prevenzione, è evidente che il virus circola e non ha allentato la sua morsa. L’sarà in vigore per un periodo limitato di tempo, quindi è provvisoria e precauzionale, in attesa che la cabina di regia del ministero ...

