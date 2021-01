PSG, si presenta Pochettino: “Ritrovo un club completamente cambiato ma molto ambizioso” (Di martedì 5 gennaio 2021) Mauricio Pochettino si è presentato come nuovo tecnico del PSG. L’argentino ha parlato delle aspettative della società e di cosa ritrova dopo diversi anni, visto che ad inizio anni 2000, Pochettino aveva giocato a Parigi. Queste le sue parole: “Per me essere qui è emozionante. Il club rispetto a 20 anni fa ha cambiato molto ma sento la stessa passione e lo stesso amore del club attorno a me di quanto ce ne fosse diversi anni fa. C’è tanta ambizione, qualità, voglia di vincere, determinazione, sappiamo quello che dobbiamo fare, vincere ed essere sempre al top. In particolare in Europa la società si aspetta grandi cose. La scorsa stagione il PSG è arrivato ad un passo dal vincere la Champions ma qui contano i trofei e quindi lavoreremo per vincere. Ho una grande ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Mauriciosi èto come nuovo tecnico del PSG. L’argentino ha parlato delle aspettative della società e di cosa ritrova dopo diversi anni, visto che ad inizio anni 2000,aveva giocato a Parigi. Queste le sue parole: “Per me essere qui è emozionante. Ilrispetto a 20 anni fa hama sento la stessa passione e lo stesso amore delattorno a me di quanto ce ne fosse diversi anni fa. C’è tanta ambizione, qualità, voglia di vincere, determinazione, sappiamo quello che dobbiamo fare, vincere ed essere sempre al top. In particolare in Europa la società si aspetta grandi cose. La scorsa stagione il PSG è arrivato ad un passo dal vincere la Champions ma qui contano i trofei e quindi lavoreremo per vincere. Ho una grande ...

sportli26181512 : Psg, Pochettino si presenta: 'Eriksen? Leonardo farà le scelte migliori per la squadra': Presentazione ufficiale de… - SkySport : Psg, Pochettino si presenta: 'Eriksen? Leonardo farà le scelte migliori per la squadra' - fisco24_info : Pochettino si presenta: 'Un sogno tornare al PSG': 'Messi? Babbo Natale è già stato generoso con me...' - FcInterNewsit : Psg, Pochettino si presenta: 'Sono in un top club. Eriksen? Leonardo farà le scelte migliori per la squadra' - Salvato95551627 : RT @marcoconterio: ?????? Il Presidente del #PSG Al-Khelaifi presenta il nuovo tecnico #Pochettino alla squadra insieme al ds #Leonardo ( ph @… -